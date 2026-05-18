Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli tutta la vita!
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi si concentra inevitabilmente sulla vittoria della Fiorentina contro la Juventus. Una vittoria che, secondo quanto riporta il giornale, rilancia ancor di più la possibilità di permanenza di Vanoli.
Prima pagina
Il Corriere scrive infatti nel titolo principale della copertina “Vanoli tutta la vita!", continuando poi nell'occhiello “Lezione alla Juventus. Fiorentina meravigliosa vince 2-0 allo Stadium e affonda Spalletti”.
Pagine interne
La pagine 4 del Corriere dello Sport si apre con il titolo a caratteri cubitali: “La magia di Rolly” e poi il sottotitolo “Eurogol segnato da Mandragora. Juventus inaccettabile”. A pagina 5 poi il quotidiano sportivo riporta le parole dei protagonisti: “Vanoli senza rimpianti: se resterò qui, voglio una squadra di livello”. Di spalla l'editoriale di Polverosi dal titolo “Un'impresa da squadra vera". Infine, a pagina 6, il Corriere fa il punto sulle condizioni di Parisi: “Paura e abbracci”.