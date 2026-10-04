Mastantuono segna il primo gol in Nazionale, poi si sfoga: "La gente è molto esigente con me, io penso solo a giocare" - VIDEO

Nella notte italiana l'Argentina è scesa in campo per la seconda delle tre amichevoli previste per questa sosta, contro la formazione Under 23 del Burkina Faso. Una partita nata male, tra problemi logistici ed economici, ma che ha visto anche la prima rete in Nazionale del talento in forze alla Fiorentina, Franco Mastantuono.

Notte storica

Prima della partenza, infatti, i giocatori del Burkina Faso si sono rifiutati di salire sull'aereo per motivi legati alla difficoltà del viaggio, che sarebbe avvenuto con una linea low cost pur durando 12 ore: per correre ai ripari, la federazione africana ha mandato la propria Under 23 in fretta e furia. Risultato in campo: netto 7-0 per l'Argentina e un po' tutti a segno, da Lautaro a Nico Paz a Julian Alvarez.

Nel secondo tempo, al 57', arriva la firma di Mastantuono: prima rete con la Nazionale albiceleste alla sua sesta presenza per il talento di proprietà del Real Madrid, che ora sarà nuovamente impegnato coi suoi martedì notte, per l'addio alla Nazionale di Messi.

Le parole a fine gara

Intervistato nel post-partita, Mastantuono si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: “Capisco cosa ci si aspetta da me: da quando ho messo piede su questo campo per la prima volta a 16 anni, ovviamente si sono generate molte aspettative e cerco sempre di soddisfarle, ma gioco per la mia squadra, non per quello che la gente potrebbe pensare di me. Ovviamente, penso che gli argentini siano molto esigenti; spesso sono duri con me e cerco di godermela. Non mi lamento delle critiche: sono un calciatore e la visibilità è enorme. Capisco di essere criticato, spesso in modo eccessivo, ma sto solo facendo il mio lavoro. So che ci sono molte aspettative e mi piace perché mi motiva molto, ma non gioco per questo”.

Infine, sulla mancata convocazione ai Mondiali: “Sono stato escluso, è stato triste perché sogni sempre di esserci. Penso che dovrò continuare a lavorare per rientrare in Nazionale. Per fortuna sono riuscito a segnare un gol, quindi sono molto contento”.