Siparietto social tra la Fiorentina e...Ryanair: "Stasera giochiamo alle 20:45, non fate tardi anche questa volta"
Vanoli abbraccia Mastantuono. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Siparietto social tra la Fiorentina e Ryanair, nota compagnia di voli low cost che da qualche tempo a questa parte, come trovata di marketing, prende in giro anche le squadre di Serie A che non vanno propriamente benissimo.
Siparietto social
Nel mirino anche la Fiorentina. Ieri il profilo X della compagnia aerea irlandese ha twittato ironicamente: “La tua ex senza di te è più in crisi della Fiorentina”.
La risposta della Fiorentina
La risposta della società viola non si è fatta attendere: “Stasera giochiamo alle 20.45 a Monza. Non fate tardi pure stavolta”. Una frecciatina che fa riferimento agli orari spesso poco rispettati dagli aerei di Ryanair.
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