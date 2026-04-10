Viola subito in campo per dimenticare la batosta europea. Contro la Lazio però gli assenti rischiano di moltiplicarsi

Come scrive La Nazione in edicola oggi, la Fiorentina riprenderà già questo pomeriggio ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio, in programma lunedì al Franchi alle 20.45.

Difficoltà aggiuntiva

L'obiettivo è risollevarsi subito dopo la delusione europea e ottenere punti per ampliare il margine dalla zona retrocessione. Oltre al livello dell'avversario, a rendere ulteriormente complicata la gara con i biancocelesti, si sono messi in mezzo infortuni e squalifiche.

Infortuni e squalifiche

Vanoli è certo di non avere a disposizioni, causa squalifica, due pedine importanti come Gudmundsson e Fagioli. Restano tanti dubbi anche sui quattro infortunati che hanno dovuto saltare il match di Conference col Crystal Palace, ovvero Kean, Solomon, Parisi e Fortini. Al momento il giocatore che sembra più vicino a rientrare è il centravanti, che però è alle prese con un fastidio che sembra ripresentarsi ogni volta che l'intensità si alza. Sarà essenziale procedere con la massima cautela per non peggiorare ulteriormente la situazione. Più indietro il recupero degli altri tre giocatori.