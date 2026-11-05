Out contro l'AZ, potrebbe tornare disponibile per la trasferta di Firenze: Spalletti deciderà nei prossimi giorni ma c'è ottimismo

A 4 giorni dalla delicata trasferta del Franchi contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, nel giorno della trasferta europea di Alkmaar, quest’oggi alcuni giornali hanno cercato di fare il punto della situazione in casa Juventus. Questo perchè nonostante i tanti problemi, in vista di Firenze Luciano Spalletti potrebbe recuperare un giocatore dal tecnico molto stimato.

Celik torna ad allenarsi alla Continassa

Stiamo parlando dell’ex difensore della Roma Zeki Celik, che nella giornata di ieri ha ripreso gradualmente confidenza con il campo svolgendo una parte di lavoro differenziato insieme a un preparatore atletico. La sua ultima apparizione in maglia bianconera risale alla gara di Europa League di due settimane fa contro il Rennes. Oggi il classe ’97 proseguirà il suo piano di recupero individuale, in attesa che Spalletti valuti tra domani e la rifinitura la fattibilità di una sua convocazione per la delicata sfida di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Pur disponendo di un minutaggio inevitabilmente limitato, come riportato da Tuttosport il potenziale inserimento di Celik nella distinta ufficiale rappresenterebbe un tassello fondamentale per allungare le rotazioni a gara in corso.

L'obiettivo è averlo per Firenze, ma senza fretta

L’obiettivo primario della Juventus e di Spalletti è ora quello di riuscire a recuperare il alterale turco per la trasferta di domenica contro la Fiorentina, ultimo fondamentale appuntamento di campionato prima della sosta per le Nazionali. Avere un’alternativa di sostanza e dinamismo sugli esterni sarebbe vitale per affrontare la battaglia del Franchi, anche se la linea resta fermamente improntata alla prudenza.