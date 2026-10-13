Cecchi: "Questa Fiorentina deve essere operaia, a Genova sbagliato l'atteggiamento. E Vanoli..."

Stefano Cecchi, esperto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende in casa viola, soffermandosi in particolare sulla sconfitta della Fiorentina a Genova.

Sul match contro il Genoa

Queste le sue parole: “Chi tifa Fiorentina non accetta mai né la presa in giro nella disfatta né lo sconforto, ma col Genoa è stato regalato un tempo. Nel secondo tempo una scintilla si è vista, anche De Rossi ha detto che la Fiorentina gli ha messo paura. È stato un primo tempo francamente impronosticabile, ma lo sapevamo che questa è una squadra che deve crescere: avete mai visto un giocatore in Serie A fare l'errore di Ranieri sul secondo gol?”

“Questa squadra deve essere operaia”

Il giornalista ha poi proseguito: “Penso che la vera Fiorentina sia più vicina a quella del secondo tempo rispetto a quella del primo, con Vanoli non si era mai visto un tempo regalato così. L'anno scorso col mister siamo dovuti diventare operai e dovevamo esserlo anche sabato: bisognava andare a Genova cercando il punticino e sputando l'anima. Qua bisogna tornare operai, rimettendoci la tuta e prendendo il piccone: facciamo vedere il calcio visto nel secondo tempo e mai più quello visto nel primo. Questa è una squadra che sarà ambiziosa un domani: oggi deve pensare solamente a lottare su ogni pallone”.