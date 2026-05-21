Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Fiorentina e Atalanta Andrea Lazzari, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla stagione della squadra viola, in vista della sfida di domani tra le sue due ex squadre.

“Che cosa aspettarsi domani dal Franchi? Visto che le due squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato, Potrebbe venire fuori una bella partita: i giocatori finalmente liberi di testa potrebbero dare di se stessi. il pubblico di Firenze pretende sempre tanto e quindi sarà sicuramente una partita da prendere con il piglio giusto da parte dei giocatori viola, soprattutto per quello che riguarda l’atteggiamento iniziale. Che succede in stagioni come questa? In realtà in situazioni del genere un motivo c’è sempre, le cose non succedono mai per caso. Anche nella vita di tutti i giorni è così, il comportamento che hai porta determinate situazioni".

“So cosa vuol dire vivere una stagione del genere a Firenze, ma…”

Ha anche aggiunto: “In prima persona ho vissuto quello che ha vissuto quest’anno la Fiorentina, il primo anno a Firenze, dove avevamo l’idea di arrivare in Europa League e ci siamo ritrovati a lottare per non retrocedere. E ricordo bene che ci siamo salvati all’ultima trasferta a Lecce. Cosa non è andato in quella stagione è difficile dirlo, un po’ per le prestazioni in campo o forse per la mancanza di personalità all’interno dello spogliatoio, fatto sta che non è facile ritrovarsi a lottare per non retrocedere dopo aver avuto ambizioni europee. Non è facile entrare nella mentalità per cui ogni contrasto deve affrontarlo come una battaglia. Sinceramente da fuori è difficile dire cosa sia successo quest’anno alla Fiorentina”.

“La Fiorentina deve dare qualità e quantità al suo centrocampo”

Ha concluso il suo intervento parlando del centrocampo viola: “L’uguaglianza, a livello di caratteristiche dei singoli giocatori, in certi ruoli cruciali del campo testimonia che all’inizio dell’anno ci sono state scelte sbagliate, soprattutto in vista degli obiettivi prefissati. è ovvio che se riesci a mettere qualità e quantità nel centro, che dà sempre è la zona fulcro di questo, probabilmente riusciresti a dominare meglio gli avversari. Quello che farà la Fiorentina al centrocampo sarà da capire, è ovvio che se arriva un giocatore di qualità alla Pizarro la squadra girerebbe in tutt’altro modo: servono giocatori che quando le cose non vanno bene trovi una svolta”.