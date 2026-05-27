Corriere Fiorentino: Il limbo viola, lo scatto per evitare l'anonimato
Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino.
Pagina 9
Il quotidiano locale sceglie come argomento principale questo: “Il limbo viola”. Ovvero: “Negli ultimi sette anni la Fiorentina ha conquistato 374 punti totali ed è solo ottava in serie A: serve uno scatto per evitare l’anonimato”.
L'indennizzo del Sassuolo
In taglio basso sull'allenatore: “Grosso avanza, ma si aspetta l’ok del Sassuolo”. Sottotitolo: “Il club emiliano chiede un indennizzo però ammette: ”Non vuole restare con noi".
💬 Commenti