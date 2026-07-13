La Gazzetta dello Sport: Il sì del mediano incassato dalla Fiorentina
Una pagina dedicata alla Fiorentina da La Gazzetta dello Sport quest’oggi.
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Il titolone scelto dalla ‘rosea’ è: “Fiorentina d’assalto”. E ancora: “Grosso, inizio sprint con quattro novità Adesso sogna Oulai”. Sommario: “Oggi parte il ritiro: dopo i tre colpi fatti il club incassa il sì del mediano ivoriano”.
Il transfer che manca
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