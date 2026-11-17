A TMW Radio ha parlato l'ex allenatore della Fiorentina Femminile ed ex attaccante viola Sauro Fattori, che è intervenuto su alcuni temi caldi di casa gigliata.

Su Fagioli

“A Firenze Fagioli è un tema. Non sta facendo benissimo, anche perché non gli fanno fare un ruolo che non è il suo. Ma detto questo, in Nazionale non ha fatto malissimo, anche perché era in una situazione dove chi ha fatto bene? Gli altri nel ko col Belgio avevano di buono la vittoria contro la Francia”.

Confusione tattica

“Per me vive anche una situazione di confusione tattica. A Firenze lo vogliono far giocare da regista basso, in Nazionale gioca nel suo ruolo ma non riesce più a trovare i tempi. Doveva migliorare in diverse cose, ma ora è in confusione. In più la critica gli è addosso. Poi diciamolo, prima di Firenze dove ha fatto il titolare? Probabilmente reggere certe piazze è difficile”.