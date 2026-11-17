L'ex viola Mauro Bressan ha parlato ampiamente di Nicolò Fagioli nel suo intervento a Radio Bruno con protagonista anche un altro centrocampista della Fiorentina, ossia Cher Ndour.

‘Fagioli non ha mai fatto intravedere carica mentale’

“È da un po’ che si parla di ultima chiamata per Fagioli. Per me il suo problema è prettamente psicologico, ma se ne parla da due anni. Ha grande talento, atletico, tecnico e geometrico, manca però a livello mentale, sul piano della continuità e delle letture di gioco in campo. Gli manca carica emotiva, non l’ha mai fatta intravedere. Non ha mai convinto al 100% sul piano mentale, il calciatore c’è, ma non basta per essere un calciatore di livello. Alla Fiorentina manca un leader in campo che non c’è”.

‘In quel ruolo Fagioli deve trascinare la squadra’

“Fagioli è un play davanti alla difesa, non è un box-to-box che si butta negli spazi. Un giocatore che se psicologicamente non fa un passo decisivo… bisogna farsi delle domande. A 25 anni deve avere personalità ed imporsi, trascinando la squadra. In quel ruolo devi avere la capacità mentale per giocare in Serie A, altrimenti significa che hai dei limiti”.

Infine: “Ndour l’ho visto fare belle cose veramente in Under 21, è un bel centrocampista. Ha fisico, gioca discretamente… ma non ha cambio di passo, non lo vedo quel calciatore che si butta negli spazi. Non ruba l’occhio a tanti, perché il suo andamento è sempre il solito”.