Mastantuono contro Nico Paz, la sfida all'eredità di Messi con l'Argentina passa anche dal Franchi

Domenica al Franchi non ci sarà soltanto la sfida tra Fiorentina e Como. Come racconta La Nazione, la partita metterà di fronte anche Franco Mastantuono e Nico Paz, due giovani talenti argentini che ambiscono a raccogliere l'eredità della numero 10 della Nazionale lasciata da Lionel Messi.

Paz parte in vantaggio

Il fantasista del Como, 22 anni, può contare su un momento positivo con l'Argentina. Durante l'ultima sosta per le Nazionali ha segnato in tutte e tre le amichevoli disputate, compresa quella contro il Benin, nella quale Messi gli ha servito l'assist. Un passaggio che ha alimentato le suggestioni sulla successione al fuoriclasse. Anche il portiere Emiliano Martinez ha contribuito al dibattito, domandandosi sui social se Paz sarà il nuovo numero 10.

Mastantuono vuole rispondere

Il viola, 19 anni, ha però già indossato quella maglia il 9 settembre 2025, nella partita contro l'Ecuador. A sostenerlo c'è l'ex ct argentino Josè Pekerman, che lo considera un possibile successore di Messi. Per il giovane talento resta fondamentale trovare continuità con la Fiorentina, dopo un avvio che non ha ancora espresso pienamente le sue qualità. Lo stesso Mastantuono ha ridimensionato il confronto: “Io gioco a calcio, non mi preoccupo di questo”.

Due percorsi diversi

Entrambi mancini e legati al Real Madrid, i due argentini hanno caratteristiche differenti. Paz predilige i movimenti tra le linee e la costruzione del gioco, mentre Mastantuono punta maggiormente sul dribbling e sull'uno contro uno. Domenica Firenze offrirà un confronto diretto tra due prospetti seguiti con attenzione anche in prospettiva della Nazionale.