Ospite a Pitti a Firenze, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato così l'attualità di casa Fiorentina: “Grosso mi piace tantissimo, ha fatto un percorso preciso senza voler strafare. Ha scelto di rimanere in Serie B col Frosinone, poi al Sassuolo ha continuato la sua crescita e secondo me è pronto per la Fiorentina. Non è uno che venda promesse, penso sia l'uomo adatto: poi, ovviamente, servirà la squadra. Non è né un giochista né un risultatista, nel senso che è un allenatore che si adatta ai calciatori che ha a disposizione".

“Non ci sono centrocampisti italiani come Fagioli”

Poi ha aggiunto: “Faccio una battuta: vorrei che Paratici guardasse la Fiorentina con gli stessi occhi a cuore con cui guarda Pilar Fogliati: se s'innamora della Viola come di lei, allora farà una grande squadra. Secondo me la Fiorentina ha una buona rosa, è chiaro che ci sono dei problemi da risolvere: ad esempio se Dodo vuole andare via, amici come prima e si sostituisce con un esterno forte. Se Kean vuole rimanere ben venga, ma deve mettere la Fiorentina al primo posto al contrario di come ha fatto quest'anno. Fagioli è un centrocampista che in Serie A, a livello di italiani, non ha nessuno".

“Antognoni metta da parte l'orgoglio”

Infine su Antognoni: “Un centenario della Fiorentina senza Giancarlo Antognoni non sarebbe un centenario. Detto questo, vorrei che per amore Giancarlo mettesse - anche fosse l'ultima volta - la Fiorentina in primo piano rispetto al rapporto che ha con questa proprietà. Non devo insegnargli come comportarsi, ma in totale buona fede e per la stima che ho di lui penso si debba rendere conto che mancare al centenario sarebbe un epilogo della sua storia viola che non avrebbe senso”.