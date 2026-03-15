Kean torna ad allenarsi in gruppo. Il bomber viola parte per Cremona, ma la maglia da titolare...

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb dalla seduta pomeridiana della Fiorentina arrivano importanti novità per quanto riguarda l'attaccante viola Moise Kean.

Rientro in gruppo

Stando a quanto riferisce Tmw il bomber viola ha preso parte all'allenamento assieme al resto della squadra e dovrebbe partire assieme alla squadra per la partita contro la Cremonese.

La sfida di Cremona

Domani la Fiorentina scenderà in campo allo Zini per uno dei match più importanti della stagione; una sfida salvezza cruciale che potrebbe vedere il ritorno in campo di Kean, anche se presumibilmente non dal primo minuto.

