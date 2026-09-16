L'ex Fiorentina Favasuli volto nuovo del Napoli. Marinozzi: "Ha portato freschezza ed energia"

Il Napoli di Massimiliano Allegri, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, sta vivendo un inizio di stagione decisamente complicato. Tra campionato e Champions, in 5 uscite ufficiali, sono già 2 le sconfitte. Difficoltà figlie anche di un mercato estivo di certo non stellare, fatto di rientri dai prestiti (Lang, Lucca e Marin) e solo due acquisti. Uno di questi ha avuto un impatto molto positivo ed è una vecchia conoscenza viola, ovvero Costantino Favasuli.

Cambio risolutivo contro il Bologna

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e arrivato a Napoli in estate dal Catanzaro in prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni più 1 di bonus, nelle prime uscite ha osservato i compagni dalla panchina. Il debutto in azzurro è avvenuto in Champions contro l'Arsenal, ma è nella successiva sfida di campionato contro il Bologna che ha fatto vedere di essere un elemento estremamente utile per Allegri. Entrato ad inizio secondo tempo al posto di uno spento Politano, ha dato la svolta e soprattutto ha fornito l'assist per il gol partita di Lobotka. Prestazione da incorniciare, che certamente gli fa guadagnare posizioni nelle preferenze del tecnico livornese.

Freschezza per un Napoli in affanno

Di Favasuli ha parlato così Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN: "Favasuli ha dato energie nuove, lo scorso anno è successo lo stesso con Vergara. Il Napoli ha bisogno di novità, il gruppo ha già tanti km nelle gambe. Trovare chi dà la scossa come Favasuli è la notizia migliore per il Napoli col Bologna". Fiorentina dunque avvisata: domenica la attende una sfida ostica e un ex da tenere d'occhio.