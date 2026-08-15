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Udogie un sogno complicato. Ma c'è uno che può essere utilizzato su entrambe le fasce...

Redazione /
Destiny Udogie
Destiny Udogie
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Una delle caselle da riempire per la Fiorentina è quella del terzino sinistro. Con Parisi fuori fino a dicembre, al momento il solo Valdepenas rappresenta una soluzione naturale sulla corsia. 

Sogno complicato

La Nazione scrive che Udogie rimane un sogno complicato ed è sempre più vicino alla Roma, mentre tra le alternative continua a figurare Belghali, utilizzabile su entrambe le fasce. 

Sullo sfondo

Sullo sfondo resta anche Nuno Tavares, nome che nei giorni scorsi la Fiorentina ha comunque smentito informalmente.

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