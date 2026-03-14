Nicola intanto cambia modulo proprio per la Fiorentina e mette da parte Vardy: il ritiro che accomuna i due club
L'attaccante Jamie Vardy
Entrambe in ritiro, anche se con modalità molto diverse: la Fiorentina solo la notte post Rakow, la Cremonese a tempo indeterminato invece, almeno fino al match di lunedì. Il tecnico grigiorosso Davide Nicola ha in mente addirittura una rivoluzione profonda, con un cambio di modulo e l'abbandono del 3-5-2 a favore del 4-3-3.
Una strada percorsa dalla Fiorentina a fine 2025 e che potrebbe essere riservata proprio al match contro la squadra viola. Sul banco degli imputati c'è però il colpo di mercato simbolo, secondo La Gazzetta dello Sport, e cioè Jamie Vardy. L'inglese infatti dovrebbe partire dalla panchina a favore di Djuric, spesso a segno in questi anni contro la Fiorentina.
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