L'esterno d'attacco della Fiorentina Jack Harrison è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Rakow in Conference League: "Quella contro la Cremonese è stata una vittoria fondamentale, ma ci piace preparare ogni gara nel migliore dei modi.

Sul proseguire in Conference

Harrison ha commentato "Ormai la partita di lunedì sera fa parte del passato, e stasera è una competizione in cui vogliamo andare avanti e farlo nel migliore dei modi".

Sulla preparazione alla partita

E ha aggiunto: "Nelle ultime partite abbiamo avuto delle difficoltà; noi dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze e mettere in pratica ciò che abbiamo provato in questi giorni"