Fabregas senza Kean? Ecco una soluzione per far rifiatare Douvikas: l'undici del Como contro il Feyenoord

Non c'è tempo per respirare in casa Como. Dopo lo 0-0 casalingo contro la Roma nell'ultimo turno di campionato e a pochi giorni di distanza dalla sfida contro la Fiorentina, i lariani sono impegnati in trasferta sul campo del Feyenoord nella seconda giornata della League Phase di Champions.

Grossa novità in avanti

Con l'obiettivo di gestire le forze visti i tanti impegni ravvicinati, Fabregas opera diversi cambi rispetto all'undici con cui ha affrontato la Roma domenica alle 12.30. La novità più interessante riguarda il centravanti: volendo far rifiatare Douvikas e non avendo a disposizione Kean, il tecnico spagnolo sceglie Nico Paz come riferimento avanzato. Alle sue spalle viene alzato Kaiki, nel terzetto completato da Baturina e Diao. Novità anche sulle corsie esterne della difesa (Smolcic e Valle) e tra i pali (Sanchez).

La formazione del Como

Como (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Perone; Diao, Baturina, Kaiki; Nico Paz.