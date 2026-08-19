"Poku una delle sorprese della stagione del Bayer, si arriverà ad una conclusione rapida. Ruolo? rende meglio a destra, ma..."

Il giornalista della Bild Philip Arens ha parlato durante le trasmissioni di Radio Bruno per fare il punto su Ernest Poku, esterno del Bayer Leverkusen finito nel mirino della Fiorentina.

La stagione dell'esterno

“Il classe 2004 è stata una delle principali sorprese della prima parte di stagione - ha detto il giornalista - tanto da essere considerato inizialmente come il possibile erede di Jeremie Frimpong. Non aveva mai giocato in precedenza in un grande club come il Leverkusen, ma ha saputo ritagliarsi spazio anche in Champions League, scendendo in campo in tutte le partite disputate. Una delle sue migliori prestazioni è stata contro il Manchester City”.

Trattativa in corso

"Secondo me gli manca un po' di concretezza in fase d'attacco - continua Arens indicandone i punti deboli - non è sempre lucido quando deve segnare e fare assist. È stato il suo problema nella seconda fase di Bundesliga, assieme alla mancanza di un po' di continuità. Ma ha 22 anni, è un giocatore di grande prospettiva. La Fiorentina sarebbe uno step ideale per ritrovare fiducia. Penso che si arriverà una soluzione rapida, perché il Leverkusen ha detto chiaramente che in caso di offerta può andare via. Le cifre dovrebbero essere fra i 20 e i 25 milioni. Magari con un prestito con diritto di riscatto"

Caratteristiche e ruolo ideale

Infine uno sguardo al suo ruolo ideale: “Dove rende al meglio? Sulla fascia destra. Ha giocato anche a sinistra o addirittura come falso nove in emergenza. Ma la posizione ideale è sulla fascia destra”.