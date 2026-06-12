"Corvino rappresenta una scuola. Ha rischiato con capacità, trova talento dove altri neanche guardano"

Tra Fiorentina e Lecce, negli ultimi decenni, Pantaleo Corvino ha scritto grandi pagine da direttore sportivo. Dopo l'addio al club salentino, con il quale ha conquistato la quarta salvezza consecutiva, sono arrivati tanti riconoscimenti. Ne parla anche l'agente Patrick Bastianelli a Tuttomercatoweb.com.

Tanti elogi all'ex viola Corvino

“Corvino rappresenta una scuola in Italia, fatta di occhio, esperienza, territorio, scouting, coraggio e capacità di vedere il talento prima degli altri. Si chiude un ciclo molto importante. Lui è un dirigente capace di scoprire i giocatori, ha sempre avuto questa qualità. E soprattutto cerca laddove altri neanche guardano, rischiando e prendendosi le sue responsabilità. Con lui il talento cresce”.

“Rappresenta una scuola. Vede il talento prima degli altri”

A Lecce: “Ha fatto un lavoro fantastico. Non bastava salvarsi, in società del genere serve anche un equilibrio economico costante. L'obiettivo è sempre costruire una rosa competitiva, ma le risorse sono molto limitate e la piazza è caldissima, richiede identità. Queste quattro salvezze di fila hanno un valore enorme, frutto di una splendida programmazione”.