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Gudmundsson è arrivato a Roma, tra poco la firma con la Lazio - VIDEO

Redazione /
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Albert Gudmundsson è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. L'attaccante islandese si trasferirà in biancoceleste in prestito con diritto di riscatto. 

Sbarcato a Roma

Il giocatore è atterrato a Roma ed è appena arrivato a Formello, dove è pronto a firmare il nuovo contratto con la società laziale. 

Il video dell'arrivo

Questo il video realizzato da Sportitalia

 

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