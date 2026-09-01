Gudmundsson è arrivato a Roma, tra poco la firma con la Lazio - VIDEO

Albert Gudmundsson è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. L'attaccante islandese si trasferirà in biancoceleste in prestito con diritto di riscatto.

Sbarcato a Roma

Il giocatore è atterrato a Roma ed è appena arrivato a Formello, dove è pronto a firmare il nuovo contratto con la società laziale.

Il video dell'arrivo

Questo il video realizzato da Sportitalia: