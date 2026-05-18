Chiellini: "Con Paratici la Fiorentina è in buone mani, anche per il futuro. La sconfitta contro i viola..."

Alla presentazione del Memorial Niccolò Galli ha parlato anche Giorgio Chiellini, ex difensore e attuale dirigente della Juventus, che è intervenuto anche sulla gara di ieri persa contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

Le parole di Chiellini

“L'avventura alla Fiorentina? Personalmente sono stato bene, ma è stato un anno difficile dal punto di vista calcistico. Per fortuna ci siamo salvati. È stata la prima volta che sono uscito di casa: ho sempre vissuto a Coverciano e ho tanti amici, nonostante tante volte siamo stati avversari dal punto di vista sportivo. I rapporti umani, però, vanno oltre. Sono toscano e, quando andiamo in giro, posso dire che abbiamo qualcosa che ci accomuna”.

Sulla squadra viola

“Ho avuto la fortuna di lavorare con Paratici: credo che il club sia in buone mani per il presente e per il futuro. È una persona che può creare qualcosa di importante e ha recuperato un’annata un po’ così".

Sulla sconfitta di ieri

“Ieri è stata sicuramente una giornata negativa. Viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato.”