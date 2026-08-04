Un giocatore da "vecchia" Fiorentina da cui Paratici si è tenuto lontano. E così Kostic finisce in Olanda

Un'operazione nello stile della vecchia dirigenza, dalla quale Paratici si è tenuto ben lontano. Filip Kostic era stato accostato alla Fiorentina dopo la fine del contratto con la Juventus, ma al ds viola non è mai interessato il suo profilo come possibile innesto sulla fascia sinistra.

Nuovo campionato

Per Kostic, dunque, si aprono le porte di un altro campionato. Quello olandese, dove vestirà la maglia del PSV Eindovhen. Il club biancorosso, riporta Sky Sport, ha battuto la concorrenza dell'AEK Atene per aggiudicarsi il serbo classe 1992.