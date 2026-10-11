Kean out, Fabregas ne pensa una delle sue: soluzione che si può rivedere contro la Fiorentina

Il rampante Como di Fabregas non riesce a sfondare il muro della Roma, nonostante la superiorità numerica dal 53' per il rosso diretto a Malen. Le ha provate tutte il tecnico lariano, compresa la mossa di piazzare nel finale un difensore centrale come Ramon a riempire l'area giallorossa. Una scelta d'emergenza, dovuta anche all'infortunio rimediato in Nazionale da Moise Kean (che potrebbe non farcela a recuperare per la sfida di domenica contro la “sua” Fiorentina).

Polemica di Fabregas per l'infortunio di Kean

"Avrà una settimana o 10 giorni di stop, ha preso un colpo importante contro il Belgio. Poi la comunicazione tra Federazione e club, come succede per tutti, si potrebbe fare meglio. Ha giocato 90 minuti, con un infortunio dopo la risonanza di ieri. Quando tornerà, tornerà".

La scelta di Ramon centravanti nel finale

"Non c'era Kean, mancava gente in area, ci sono giocatori che alleniamo, chiediamo di essere molto cattivi in area ma sono giovani e non sentono quello che magari si sente a 25 anni. Ramon lo sente, ha avuto anche una buona occasione se l'avesse presa bene. Sentivo che mancava qualcosina in area e non avevamo tante opzioni". In caso di mancato recupero di Kean per la Fiorentina, dunque, è possibile rivedere Ramon nell'area avversaria e non solo nella sua.