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La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina punta sul vero Dragusin

Redazione /
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La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sulla Fiorentina. Lo troviamo stamani all’interno de La Gazzetta dello Sport

Pagina 26

Il titolo del pezzo è: “Troppi gol subiti La Fiorentina punta sul vero Dragusin”. Sottotitolo: “Il centrale romeno è l’unico inamovibile Bene in Nazionale, ma deve alzare il livello”. 

La preoccupazione

Articolo che inizia così: “Da una sosta all’altra, la preoccupazione principale di Paolo Vanoli resta quella di sistemare il reparto difensivo della sua Fiorentina, che è ancora il secondo peggiore della A per gol subiti”. 

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