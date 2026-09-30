E il nome di Burdisso finisce nel bel mezzo della campagna per la presidenza dell'Independiente

Nicolás Burdisso potrebbe tornare protagonista nel calcio argentino. Gastón Gaudio, candidato alla presidenza dell’Independiente, vuole affidare all’ex dirigente della Fiorentina il ruolo di direttore sportivo nel proprio progetto per il club.

Anche Boca e Monza

Oltre all'esperienza a Firenze, nel suo percorso figurano inoltre Boca Juniors e Monza, società nelle quali ha ricoperto lo stesso incarico. Gaudio punta dunque su un profilo con esperienze sia in Argentina sia nel calcio italiano per costruire la proposta sportiva.

Una sfida in patria

Al momento si tratta della volontà del candidato: l’eventuale approdo di Burdisso all’Independiente resta legato agli sviluppi del progetto presidenziale. Per l’ex dirigente viola potrebbe aprirsi una sfida in patria.