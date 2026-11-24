Al termine della partita della Fiorentina, il capitano viola David De Gea, dopo aver parlato con le televisioni e il sito ufficiale gigliato, avrebbe dovuto presenziare in conferenza stampa.

Piccolo calo di pressione?

Appuntamento che però non c'è stato perché, stando a quanto ricostruito da TMW, il portiere spagnolo avrebbe avuto un piccolo malessere per un possibile calo di pressione.

La comunicazione viola

Dopo aver accusato un giramento di testa ed essersi spostato in corridoio per riprendere aria, il club gigliato ha comunicato che il giocatore non avrebbe più rilasciato dichiarazioni post-partita.