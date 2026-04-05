Quando cambia la testa, cambia la stagione. Il chiaro segnale che arriva col sorpasso al Cagliari

Che la Fiorentina non sia stata brillante nella trasferta di Verona è un fatto più che evidente. I viola hanno ottenuto un risultato che è andato molto oltre rispetto alla prestazione offerta. Però dalla partita del Bentegodi è arrivata una conferma: i gigliati hanno ora tante possibilità di poter ottenere una salvezza che sembrava quasi impossibile dopo il girone d'andata.

Tre punti che pesano più della prestazione

Ci sono vittorie che valgono più del gioco espresso. Questa è una di quelle, perché spostano equilibri, cambiano percezioni, alleggeriscono la testa. Il sorpasso al Cagliari non è solo un dato di classifica: è un segnale chiaro. La Fiorentina esce dalla zona più pericolosa, quella dove ogni errore diventa paura e ogni partita un esame e adesso il gruppo può anche respirare un po'. E nel calcio, la testa viene prima di tutto.

Quando cambia la testa, cambia la stagione

Non è finita, ma è cambiata. Ed è diverso. La salvezza non è ancora matematica, ma è lì, vicina, concreta. Non più un’ossessione, ma un obiettivo gestibile. Questo permette di guardare avanti con un altro spirito. Ed è qui che entra in gioco la Conference League.che ora può essere vista non più come distrazione o rischio, ma come opportunità. Come qualcosa da vivere davvero, senza il peso della paura alle spalle. Perché quando ti liberi mentalmente, inizi anche a credere in qualcosa di più.

La verità più semplice

Alla fine resta una lezione che il calcio ripete da sempre, anche se ogni volta sembra nuova. Non vince chi tira di più. Non vince chi fa meglio per lunghi tratti. Vince chi resta lucido, chi regge, chi colpisce quando serve. La Fiorentina, a Verona, ha fatto esattamente questo. E in una stagione fatta di alti e bassi, è proprio da qui che può nascere la svolta vera.