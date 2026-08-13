Grosso: "Mastantuono? Dobbiamo capire condizioni e minutaggio, ma darò più spazio a chi ha lavorato con continuità"

“Equilibrio è’ una parola che mi piace tantissimo, che uso spesso e che è determinante”. Lo ha detto l'alllenatore della Fiorentina, Fabio Grosso.

“I cambiamenti sono stati tantissimi, il tempo e il lavoro farà esplodere le caratteristiche di tutti. È una squadra che va implementata e completata in entrambe le direzioni (entrate e uscite ndr)”.

Mastantuono

“Abbiamo ancora l’allenamento di pomeriggio che faremo insieme. Stiamo cercando di capire condizioni e minutaggio di questo ragazzo che è arrivato da poco. Col direttore (Paratici ndr) abbiamo avuto la bravura di portarlo qui, ha potenzialità enormi. Mi piacerebbe dare continuità ai ragazzi che hanno fatto più allenamenti e per il quale abbiamo più conoscenza".

Pellegrino

“È un attaccante che ha già dimostrato il suo valore. E’ nel pieno della sua carriera e la Serie A l’ha fatta e fatta bene. Non l’ho ancora visto e credo di non poterlo avere domani per questioni burocratiche. Può darci una mano”.