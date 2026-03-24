Corriere Fiorentino: Il nuovo gioiello viola e la dedica a Commisso
Una pagina sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.
Pagina 9
Apertura per: “Vanoli, l’accelerata”. Sottotitolo: “L’ottimo pareggio con l’Inter certifica il cambio di passo: nel 2026 la media della Fiorentina è di 1,54 punti a partita”.
Il gioiello Croci
In taglio basso leggiamo: “I viola vincono il Viareggio dopo 34 anni Il gioiello Croci e la dedica a Commisso”. Sottotitolo: “Rijeka k.o. 4-1 con doppietta dell’attaccante classe 2010. La telefonata del presidente”.
💬 Commenti