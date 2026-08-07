Cercasi Mirallas disperatamente: la notifica all’ex viola finisce… all’Albo Pretorio di Bagno a Ripoli

Ve lo ricordate Kevin Mirallas? L’attaccante belga arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2018 con un curriculum di tutto rispetto tra Everton e Olympiacos, e autore di qualche fiammata in maglia viola prima di proseguire il suo giro del mondo del pallone. Ebbene, se per i tifosi è ormai una simpatica meteora del passato recente, per il Comune di Bagno a Ripoli il buon Kevin è ancora un “vicino di casa” a tutti gli effetti.

Introvabile

Peccato solo che sia del tutto introvabile. Mercoledì 5 agosto, si è consumato un piccolo “dramma burocratico”: il messo comunale si è recato in via di Picille al civico 47, dove l’ex calciatore risulta ancora ufficialmente residente e con domicilio fiscale, per consegnargli un atto ufficiale.

Albo pretorio

Campanello, verifiche sul posto, accertamenti in anagrafe… ma di Mirallas nessuna traccia. Immaginiamo il povero messo comunale sulle colline dell’Antella, tra gli olivi, alla ricerca del dribbling smarcante dell’esterno belga. E così, vista l’inutilità dei tentativi, sono scattate le procedure previste dalla legge: l’atto è stato sigillato in busta chiusa e depositato direttamente nella Casa Comunale, con tanto di avviso affisso all’Albo Pretorio dove resterà visibile per i prossimi giorni.

D’altronde, dopo aver vestito la maglia viola nella stagione 2018/2019 (27 presenze e 2 gol in Serie A), per Kevin Mirallas è iniziato un vero e proprio tour internazionale. Lasciata la Toscana e conclusa l’esperienza all’Everton, Mirallas ha fatto prima ritorno in patria al Royal Antwerp (Anversa), poi si è trasferito in Turchia al Gaziantep, ha fatto tappa in Portogallo alla Moreirense e ha infine chiuso la carriera giocata a Cipro con l’AEL Limassol. Un lunghissimo giro d’Europa, durante il quale però l’ex attaccante belga ha evidentemente dimenticato di sbrigare qualche praticuccia all’anagrafe ripolese.

Se per caso passi di qui…

Non è dato sapere quale sia il contenuto della busta, ma una cosa è certa: la vita tra i colli ripolesi dev’essere rimasta nel cuore dell’ex viola, almeno sui registri dell’anagrafe. Insomma, Kevin, se per una botta di nostalgia ti troverai a passare dalle parti di Bagno a Ripoli per un saluto, ricordati di fare un salto in Municipio: c’è una busta sigillata con il tuo nome che ti aspetta.