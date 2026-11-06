Icardi ha deciso, vuole solo la Serie A. Chi parte davanti dopo la 'bocciatura' di Marotta

Finito anche in orbita Fiorentina nel frullatore di mercato di questa estate, Mauro Icardi ha ufficialmente rotto gli indugi e, come riporta dall'Argentina TyC Sports, starebbe puntando con decisione ad un ritorno in Italia.

Una chiara richiesta… negata

Nei giorni scorsi, l'esperto di mercato Fabrizio Romano aveva rivelato che Icardi si sarebbe proposto con insistenza all'Inter, sia direttamente che non, al punto che lo stesso presidente Marotta è intervenuto prima di Feyenoord-Inter per spiegare che “non rientra nei nostri piani”. Scartata l'opzione nerazzurra, secondo il sito argentino, Maurito avrebbe acquisito una nuova pretendente.

Nuova squadra in pole

Infatti ci sarebbe la Juventus sui passi dell'ex Galatasaray, classe 1993, oggi svincolato. Spalletti, non convinto pienamente dai suoi due attaccanti, potrebbe farci un pensiero: Icardi, dal canto suo, è disposto a limarsi l'ingaggio pesantemente pur di tornare in Italia. E chissà che l'idea di un mentore argentino per Pellegrino non stuzzichi anche Paratici…