La Gazzetta dello Sport: Dove il sogno è iniziato, Vanoli ritrova un Mastantuono più ispirato
C’è un articolo sulla Fiorentina quest’oggi su La Gazzetta dello Sport.
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E’ intitolato: “Mastantuono al top gol con l’Argentina La Viola sorride”. Sottotitolo: “Dopo la tripletta con la Fiorentina, ecco la prima rete in Nazionale: Vanoli lo ritroverà sempre più ispirato”.
Dove il sogno è iniziato
Articolo che inizia così: “La prima volta è sempre speciale, ancora di più se lo stadio è quello dove il sogno è diventato realtà”.
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