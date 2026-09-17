Iachini torna in pista? Beppe ora può finire... in Bulgaria

Il Ludogorets ha contattato l'ex calciatore e allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini per la panchina. Il club della Bulgaria, che nelle prime nove partite di campionato ha ottenuto un totale di 23 punti, ha avviato i contatti con l'allenatore italiano.

Fermo da due anni

L'ultima esperienza di Iachini in panchina risale al 2024: da febbraio ad aprile, infatti, ha guidato il Bari per un totale di dieci partite. In quella circostanza l'allenatore ha ottenuto due vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

Le avventure di Beppe

Iachini nel corso della sua carriera ha guidato, oltre alla Fiorentina, anche il Parma, l'Empoli, il Sassuolo, l'Udinese, il Palermo, il Siena, la Sampdoria, il Brescia, il Chievo, il Piacenza, il Vicenza e il Cesena. Ora può aprirsi questa nuova avventura, all'estero, con il Ludogorets che ha avviato i contatti, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio.