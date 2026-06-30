Una ex pilastro della Primavera si prepara a lasciare definitivamente la Fiorentina: per lui futuro in Serie C
Dopo il prestito di quest'anno, Leonardo Baroncelli si prepara a salutare definitivamente la Fiorentina: secondo quanto riportato da TuttoC.com, è Infatti imminente il suo passaggio a titolo definitivo al Gubbio.
Un gradito ritorno
Si tratterebbe di un ritorno, per il classe 2006, che in questa su prima stagione tra i professionisti aveva collezionato 19 presenze con la maglia della squadra umbra.
L'addio a titolo definitivo
Baroncelli si prepara quindi a salutare la Fiorentina, questa volta a titolo definitivo: da non escludere che la i Viola vogliano tenersi una percentuale sul una futura rivendita del giovane difensore centrale, negli anni passati vera e propria colonna difensiva della Primavera di Galloppa.
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