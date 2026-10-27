Galbiati: “Manca mentalità, la Fiorentina non c’è con la testa e commette cavolate. Fagioli in certe partite sparisce”

L’ex difensore gigliato Roberto Galbiati ha commentato a Toscana TV la sconfitta della Fiorentina in casa dell’Inter, ponendo l’attenzione sulla mancanza di mentalità da parte della squadra viola nei momenti clou.

‘Preoccupa molto che la squadra non capisca…'

“La Fiorentina è stata messa ai paletti dall’Inter, ma grandi occasioni nella ripresa i nerazzurri non ne avevano avute. Ciò che preoccupa maggiormente è che questa squadra non capisce il momento della partita. Preso il gol dell’1-1 serve il coltello tra i denti, invece si sono commesse delle cavolate in area di rigore che dimostrano che la squadra non era pronta con la testa”.

‘A 6 minuti dalla fine la Fiorentina vinceva’

“È mancata la mentalità che deve avere adesso questa squadra. A 6 minuti dalla fine la Fiorentina vinceva, rimane rammarico. La Fiorentina è stata meno accorta di quanto avrebbe dovuto. Fagioli in certe partite sparisce”.