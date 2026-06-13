La Nazione: Ruggeri non è l'unica opzione a sinistra

Sul QS de La Nazione si parla di mercato viola in prima pagina: “Il mercato viola prende forma”. A pagina 4 in taglio alto: “Ruggeri, candidatura a sinistra. Kanté è più di una suggestione. E l’idea Udogie spunta a sorpresa”, di spalla: “Un caffè in amicizia tra Paratici e Levy. Lunedì tutti in Italia”, in taglio basso: “Sassuolo deciso a tentare Goretti”. A pagina 5: “Fazzini ora si gioca tutto. Studia anche da mezzala” e di spalla: “La solidità del vivaio accende l’ottimismo”.