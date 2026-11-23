Il post carriera di Marco Benassi è iniziato presto, appena attaccati gli scarpini al chiodo a neanche 30 anni. Nel 2025 l'abilitazione da allenatore Uefa B e il ritorno al Viola Park ma in veste di allenatore: attualmente è il vide della formazione Under 18 della Fiorentina, a testimonianza anche di un legame rimasto saldo con la maglia viola.

E l'ex centrocampista, classe '94, ha celebrato così tutti i sentimenti che sta vivendo alla guida della penultima formazione giovanile gigliata: