Kouadio scioglie le riserve e si accasa in prestito in un club di Serie A

Dopo la stagione vissuta allenandosi con la prima squadra, con cui è arrivato anche l'esordio sia in Serie A che in Conference League, per Eddy Kouadio è arrivato il momento di fare esperienza lontano dalla Fiorentina.

Esperienza in prestito per Kouadio

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il difensore classe 2006 dovrebbe dovrebbe andare in prestito al Monza, neo promosso in Serie A. L'accordo tra i due club sarebbe in via di definizione, con la conclusione della trattativa prevista definitivamente nella giornata di domani.

Destinazione cambiata

Fino a pochi giorni fa sembrava fatta per il passaggio di Kouadio in prestito secco all'Avellino, ma negli ultimi giorni l'ipotesi Monza ha ripreso sempre più piede, fino ad arrivare alla chiusura.