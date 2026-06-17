Corriere dello Sport-Stadio: C'è Pellegrino per la Fiorentina
Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
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Apertura per: “Secondo Paratici”. Ovvero: “Programmi, coraggio, visione: il ds della Viola parla dei pilastri per fare calcio”.
Di spalla sul mercato: “Oggi il vertice con Kean dirà di più sul futuro C’è Pellegrino”. Catenaccio: “Moise ha una clausola da 62 milioni dall’1 al 15 luglio”. Infine leggiamo: “Rebus De Gea Vuole restare il club è incerto”.
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