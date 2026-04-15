Corriere Fiorentino: Il toto mister è partito, in lizza anche Farioli
Due, gli articoli sulla Fiorentina che troviamo stamani sul Corriere Fiorentino.
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Grande spazio viene dato a: “L’ora delle scelte”. Sottotitolo: “La Fiorentina apprezza Vanoli, Sarri intanto manda messaggi d’amore ma dice: ”Non credo allenerò mai i viola". Il toto mister è partito, in lizza anche Farioli".
Kean ancora fuori
Di spalla invece si parla del prossimo impegno di Conference League: “Pronta la coreografia in curva, Kean e Parisi ancora out”.
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