Pruzzo: "Gudmundsson via è un'opportunità per lui e per la Fiorentina. Nessun'offerta? A fine mese..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio partendo da Albert Gudmundsson: “Vorrei che il mercato riuscisse a far fare al club almeno la cifra spesa per lui. Quando arrivi al secondo anno, basta e avanza: la squadra ha cambiato tre allenatori nel mentre e l'islandese ha un discreto mercato. Per il ragazzo è anche un'opportunità lasciare Firenze, per trovare una strada che qui non ha trovato”.

“Gud via? Un'opportunità per entrambi. Aspettiamo fine mese per le offerte”

Ancora nessun'offerta per lui? “Aspettiamo la fine del mese. I saldi arrivano a fine mercato. L'alternativa è esserne consapevoli, perdere qualcuno che oggi potrebbe costare 10 milioni di euro e che a fine mercato non va oltre i 5 milioni. Questa è la strategia di tutte le squadre”.

“A gennaio mi ero spaventato, ora sono in linea con le scelte della Fiorentina”

Sul cambio di marcia della proprietà: “Mi ero un po' spaventato a gennaio, quando sono arrivati quattro giocatori la cui utilità era dubbia. Ma evidentemente era un'emergenza… Ora sono pienamente in linea con ciò che sta succedendo”.