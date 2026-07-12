Con il nuovo ciclo della Nazionale azzurra torna di moda il nome di un ex allenatore della Fiorentina per il ruolo di CT

Sarà Paolo Maldini il nuovo direttore tecnico della Nazionale, coadiuvato dall'advisor Leonardo. Sarà la coppia a decidere nelle prossime ore quale sarà il nuovo CT dell'Italia per il post Gattuso.

I nomi

Malagò spinge per il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini, mentre i club di Serie A propongono il nome di Antonio Conte, con il quale però non ci sono ancora stati contatti. Con l'avvento due due ex rossoneri alla guida del settore sportivo della nazionale, però, torna di moda anche il nome di Stefano Pioli.

Compagni di viaggio

L'allenatore ha rescisso il contratto con la Fiorentina ed è al momento libero. Ritroverebbe Maldini, con il quale ha condiviso la gioia dell'ultimo scudetto milanista.