La Fiorentina segue un centrocampista offensivo del Lugano: i dettagli

La Fiorentina e i suoi scout si starebbero concentrando molto sul calcio svizzero in questa finestra temporale, con i viola che seguono da vicino diversi talenti del campionato elvetico.

Il nuovo nome

L'ultimo nome che arriva dalla vicina Svizzera, secondo quanto riporta il portale 4-4-2.com, è quello di Daniel Dos Santos, trequartista classe 2002 del Lugano. Svizzero con passaporto portoghese, è seguito anche dalla Lazio.

Offerta in vista?

Secondo quanto riporta il sito specializzato, entrambe le squadre starebbero pensando a un'offerta per lui intorno ai 4 milioni di euro, ma il Lugano chiede molto di più per il suo cartellino. Se ne riparlerà a gennaio, quando il mercato sarà aperto. In questo inizio di stagione, tra campionato e coppe, Dos Santos ha collezionato 17 presenze e 8 gol.