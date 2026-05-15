Un acquisto pazzesco: la Roma si rifà l'attacco con Malen. E pensare che la Fiorentina, con Piccoli...

Ci è passata anche la Fiorentina dalla “nuova” Roma, trasformata in positivo dal mercato invernale. Nell'ultima sconfitta viola all'Olimpico, per 4-0, Donyell Malen non è riuscito a lasciare il segno a livello numerico. Eppure è senza alcun dubbio uno dei migliori acquisti nella sessione di gennaio della storia recente in Serie A.

Roma, che intesa con Malen: riscatto ufficiale

Gasperini si è aggrappato all'attaccante olandese, che gli ha garantito la bellezza di ben 13 reti, fondamentali per credere ancora nella rincorsa alla Champions League. La Roma non ci ha pensato due volte e ha ufficializzato rapidamente il riscatto di Malen, per 25 milioni di euro.

E pensare che Piccoli… è costato di più

La cifra fa riflettere in casa Fiorentina, con una proporzione istintiva rispetto all'ultimo mercato estivo. Il club viola, infatti, ha speso più soldi per Piccoli di quanti la Roma ne abbia investiti per Malen. E il paragone sui numeri, esteso all'intera annata, è impietoso.