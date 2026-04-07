Giaccherini: “La Fiorentina ha messo quasi il tetto per la salvezza. Vittoria pesantissima con prestazione negativa e insufficiente”

L’ex calciatore Emanuele Giaccherini, oggi opinionista per DAZN, ha sottolineato l’importanza della vittoria della Fiorentina a Verona, ritenendo la squadra di Vanoli ormai prossima alla salvezza.

‘La Fiorentina ha fatto quasi il tetto’

“Con la vittoria di Verona la Fiorentina ha messo un bel mattone per la salvezza, ha fatto quasi il tetto. Il successo col Verona è pesantissimo, per come è arrivato, per una prestazione negativa, insufficiente… ma la Fiorentina ha portato a casa tre punti”.

‘Mancano due vittorie’

“I viola sono a 32 punti, e se facciamo i conti con 35-36 ci si dovrebbe salvare… alla Fiorentina mancherebbero una vittoria e un pareggio. Facciamo due vittorie, in 7 partite, e considerato il percorso che sta facendo la Fiorentina negli ultimi due mesi, e che la prossima giornata c’è Cagliari-Cremonese…”.