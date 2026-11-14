De Santis: "Una vera rivoluzione in estate ed ora c'è bisogno di tempo. Pellegrino ha stabilito nuove gerarchie"

Quest’oggi l’intermediario di mercato e grande tifoso della Fiorentina Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio per fare il punto della situazione in casa viola ad una settimana dalla ripresa del campionato.

“La partita di stanotte dell'Argentina è stata veramente particolare, per usare un eufemismo. Essendo la prima senza Messi era una gara molto attesa, ci si attendevano risposte a livello di squadra e di singoli. Scaloni ha presentato una squadra molto sperimentale, con tanti titolari a sedere, con molti cambiamenti ed il risultato è stato molto simile a quello che l'Uruguay aveva imposto alla bomboniera nel 2023. La partita ha aperto tanti interrogativi, senza creare allarmismi, su una nazionale che senza Messi dovrà rivedere tante cose ma che si aspetta tante risposte da molti singoli. Anche da Mastantuono che ieri è stato per 90 minuti in panchina”.

"Quando si fa una rivoluzione serve sempre del tempo"

Ha poi spostato l'interesse sulla Fiorentina: “Quando si cambia tanto, addirittura partendo dall'allenatore e poi spostandosi sugli interpreti, attuando una rivoluzione come quella di questa estate è chiaro che serva sempre del tempo. In questo caso il processo è stato dilatato anche dal fatto che dopo tre giornate si è scelto di tornare all'allenatore precedente, una situazione che senza dubbio ha aperto tante discussioni interne. Anche questo fatto è stato un passaggio che ha sicuramente influito sulla stagione”.

“I giocatori arrivati in estate hanno bisogno di tempo per affermarsi”

Ha anche aggiunto: “Quando si inizia un percorso del genere credo si debba dare tempo ai giocatori, soprattutto a quelli arrivati da altri campionati, di mettere radici e di capire come muoversi all'interno del campo. E' anche vero che ci sono situazioni come quella di Beto, che aveva giocato molto bene in passato in Italia, per il quale piu che per un fatto di ambientamento si debba parlare di una mancata forma fisica, almeno per quanto riguarda quello visto fino ad ora. Un ruolo importante come quello dell'attaccante è difficile da interpretare, basta vedere cosa sta vivendo adesso Kean dopo anni di buone prestazioni. Oltretutto poi, a suon di prestazioni, va ammesso che Pellegrino ha stabilito nuove gerarchie”.

“Quello di Pellegrino è l'acquisto che mi ha convinto di piu”

Ha poi concluso con un commento sull'inizio di stagione di Mateo Pellegrino: “Al di là di qualche difficoltà iniziale, che ha comunque coinvolto tutta la squadra, adesso si sta ritagliando il suo spazio a suon di gol. Il suo acquisto in estate, rispetto a tanti altri, era quello che mi aveva convinto di più. Sono assolutamente fiducioso che possa far bene in maglia viola, dopo tutto lo scorso anno ha dimostrato i suoi valori in una squadra come il Parma. E' un giocatore che per stile e maniera di giocare ha le caratteristiche per fare bene in un campionato come quello italiano”.