Paratici non è sazio: assalto anche a Pellegrino. E il Bologna può evitare alla Fiorentina una minusvalenza su Piccoli

L'idea che hanno in testa i due Fabio della Fiorentina, Grosso e Paratici, è ‘puntellare’ il reparto punte con una sorta di scambio: fuori Roberto Piccoli e dentro Mateo Pellegrino. L'attaccante del Parma, reduce da nove reti nello scorso campionato, è il profilo individuato per aggiungere skills all'attacco viola, garantendo un lavoro di sacrificio e fisicità che non sempre è riuscito a Piccoli, in una stagione complicata.

Il Bologna può salvare l'investimento viola

La vera titubanza sull'uscita dell'attaccante era legata al forte rischio minusvalenza perché un anno fa la Fiorentina lo strapagò 25 milioni: il Bologna può correre in soccorso, scrive il Corriere dello Sport, proponendo 17-18 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. Una cifra che eviterebbe al club gigliato una minusvalenza. Quei soldi poi sarebbero girati più o meno integralmente al Parma per prendersi appunto Pellegrino. I rossoblù potrebbero alzare il pressing a inizio settimana e lo stesso farà un insaziabile Paratici con il Parma, per concludere il mosaico dell'attacco.