L’Under 19 azzurra di Bollini inizia benissimo le qualificazioni all’Europeo. Presente anche un calciatore della Fiorentina

Un successo netto, per 3-0, contro i pari età dell’Ungheria: l’Italia Under 19 parte in maniera eccellente a Catanzaro nella prima gare della fase Elite di qualificazione all’Europeo di categoria, regalando gol e spettacolo al pubblico calabrese accorso a vedere gli Azzurrini.

Un viola nel gruppo dell’Italia

Nel gruppo azzurro è presente anche un calciatore della Fiorentina, oggi in prestito: si tratta del portiere classe 2007 Tommaso Vannucchi, oggi di scena proprio in Calabria, ma tra le fila dei rivali del Cosenza, dopo la prima parte di stagione al Pontedera. Vannucchi è rimasto in panchina, con i pali occupati invece da Pessina, terzo portiere del Bologna.

Segna anche un ex Fiorentina

L’Italia si è imposta con la doppietta di Iddrisou e la rete finale di Christian Comotto, figlio dell’ex Fiorentina Gianluca, a Firenze prima da calciatore e poi da uomo mercato. Lo stesso Christian ha giocato nelle giovanili gigliate prima di passare al Milan, oggi milita invece in Serie B allo Spezia.